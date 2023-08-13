На східних напрямках ЗСУ відбили численні спроби наступів російських загарбників на Харківщині та Донеччині.

Протягом минулої доби українським військовим вдалося відбити чергові спроби наступів російських терористичних військ на східних напрямках та здобути певні успіхи у Запорізькій області.

Як повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Зокрема, на Куп’янському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися наступати в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області.

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Крім того, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області, а на Шахтарському - намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області та успіху не мав.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян українські оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки, а на Мар’їнському - в районі Мар’їнки Донецької області.

Водночас, українські війська продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там вони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Наразі оборонці закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Українські війська протягом минулої доби досягли успіхів на кількох напрямках. Зокрема, на Таврійському. Там Силам оборони України вдалося відбити у ворога певні території та знешкодити ще понад 240 російських військових.

Крім того, українським військовим за добу вдалося знищити сім одиниць військової техніки противника та три ворожі склади боєприпасів.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські захисники та захисниці також мали часткові успіхи під час наступу у Запорізькій області. Крім того, на східних напрямках ЗСУ відбили численні спроби наступів російських загарбників.

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