ЗСУ знищили складки, ЗРК, станцію РЕБ та декілька одиниць артилерії противника.

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 12 серпня, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, захисники з підрозділів ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневій позиції ворога.

Водночас солдати країни-агресорки завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - підсумували у Генштабі.

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За даними Генштабу ЗСУ, українські оборонці продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вчора вони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

Крім того, українські військові досягли нових успіхів на Таврійському напрямку. Там Силам оборони України вдалося відбити у ворога певні території та знешкодити ще понад дві сотні російських військових.

За словами експертів, оборона російських військ на півдні України тріщить по швах, на цьому напрямку фронту вводяться у дію стратегічні резерви.

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