Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 12 серпня, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.
Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, захисники з підрозділів ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневій позиції ворога.
Водночас солдати країни-агресорки завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - підсумували у Генштабі.
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За даними Генштабу ЗСУ, українські оборонці продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вчора вони мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.
Крім того, українські військові досягли нових успіхів на Таврійському напрямку. Там Силам оборони України вдалося відбити у ворога певні території та знешкодити ще понад дві сотні російських військових.
За словами експертів, оборона російських військ на півдні України тріщить по швах, на цьому напрямку фронту вводяться у дію стратегічні резерви.