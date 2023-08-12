Українським військовим вдалося знешкодити понад 240 російських окупантів, знищити три ворожі склади боєприпасів та сім одиниць техніки.

Українські військові досягли нових успіхів на Таврійському напрямку. Там Силам оборони України вдалося відбити у ворога певні території та знешкодити ще понад дві сотні російських військових.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, українські артилерійські підрозділи на цьому напрямку протягом доби виконали 1303 вогневих завдання.

"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", – наголосив він.

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За словами Тарнавського, за добу втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (ліквідовані – 80, поранені – 160, полонені – 2). Крім того, українським військовим вдалося знищити сім одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, два броньовики, артилерійську систему та міномет, одну одиницю автомобільної та одну – спецтехніки. Також було знищено три ворожі склади боєприпасів.

Успіхи ЗСУ: важливі новини з передової

За даними Генштабу ЗСУ, цієї доби українські захисники та захисниці мали часткові успіхи під час наступу у Запорізькій області – в районі Роботиного. Наразі Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Крім того, сьогодні на східних напрямках ЗСУ відбили численні спроби наступів російських загарбників: в районі Синьківки, Кислівки та Андріївки Харківської області, Кліщіївки, Білої Гори, Мар’їнки та Авдіївки Донецької області.

Також цієї доби росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, що на Шахтарському напрямку.

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