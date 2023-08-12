Українські військові досягли нових успіхів на Таврійському напрямку. Там Силам оборони України вдалося відбити у ворога певні території та знешкодити ще понад дві сотні російських військових.
Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, українські артилерійські підрозділи на цьому напрямку протягом доби виконали 1303 вогневих завдання.
"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", – наголосив він.
За словами Тарнавського, за добу втрати росіян вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (ліквідовані – 80, поранені – 160, полонені – 2). Крім того, українським військовим вдалося знищити сім одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, два броньовики, артилерійську систему та міномет, одну одиницю автомобільної та одну – спецтехніки. Також було знищено три ворожі склади боєприпасів.
Успіхи ЗСУ: важливі новини з передової
За даними Генштабу ЗСУ, цієї доби українські захисники та захисниці мали часткові успіхи під час наступу у Запорізькій області – в районі Роботиного. Наразі Сили оборони України закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.
Крім того, сьогодні на східних напрямках ЗСУ відбили численні спроби наступів російських загарбників: в районі Синьківки, Кислівки та Андріївки Харківської області, Кліщіївки, Білої Гори, Мар’їнки та Авдіївки Донецької області.
Також цієї доби росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, що на Шахтарському напрямку.