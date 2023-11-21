Водночас, окупанти вдарили ракетами із ЗРК С-300 по цивільному медичному закладу на Донеччині.

Російські загарбники зменшили кількість штурмових дій на Таврійському напрямку. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Російські окупанти зменшили кількість штурмових дій, але продовжують цинічно ігнорувати закони та звичаї ведення війни - вдарили ракетами із ЗРК С-300 по цивільному медичному закладу на Донеччині", - повідомив Тарнавський.

Зокрема, руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селідове Донецької області, а також будівля шахти "Котляревська" та інша цивільна інфраструктура.

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Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних удари, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 637 артилерійських обстрілів.

"Загальні втрати ворога склали 339 осіб", - відзначив бригадний генерал.

Водночас, знищено 5 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 бойову броньовану машину та 2 артилерійських системи.

Удари РФ по Селидовому

Ворог підступно вдарив по території Донецької області вночі, унаслідок атаки є поранені та загиблий. Дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні міста Селидове. Шість цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після цього окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті. Один працівник підприємства загинув. Пошкоджено чотири будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач.

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