Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.

Окупанти минулої доби продовжили спроби атакувати позиції українських воїнів, найбільше атак припало на східні напрямки фронту. Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Зазначається, що сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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"На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак. На Шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Кам’янського Запорізької області.

Водночас, повідомляється, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", - зазначили в Генштабі.

Сьогодні окупанти знову атакували Україну

Вночі окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія) 14-ма ударними БпЛА типу Shahed та крилатою ракетою Х-22 – з літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

Українські захисники знищили усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136. водночас крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості.

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