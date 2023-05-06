Пригожин почав інформаційну кампанію щодо виведення "вагнерівців" з Бахмута ще в березні 2023 року.

Заява Євгена Пригожина про нібито відхід найманців приватної військової компанії "Вагнер" з Бахмута 10 травня свідчить про наростання конфлікту між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та самим Пригожиним. Наразі немає підстав говорити про виведення "вагнерівців" з міста-фортеці.

У Центрі національного спротиву нагадали, що Пригожин почав інформаційну кампанію щодо виведення "вагнерівців" з Бахмута ще в березні 2023 року. Наголошується, що заява, яку "кухар Путіна" зробив 5 травня, свідчить про те, що настав новий етап у конфлікті між військово-політичними елітами РФ.

"Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ Герасимов розглядали "Вагнер" як гарматне м’ясо. Водночас позиція Шойгу щодо непостачання боєприпасів для "вагнерівців" перш за все пов’язана з особистим конфілктом з Пригожиним у боротьбі за впливи в Кремлі. Та не лише у боєприпасах проблеми "Вагнера". Вже кілька місяців Пригожин не може поповнити лави ПВК новими бойовиками. Міноборони РФ системно виснажувало "Вагнер", аби суттєво зменшити потенціал ПВК. Що за собою веде і послаблення впливів самого Пригожина", – пояснили в ЦНС.

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Зазначається, що підстав констатувати, що Пригожин виводить свої сили з Бахмута, зараз немає. "Вагнерівці" продовжують штурмувати українські позиції та намагаються взяти місто до 9 травня.

"Відтак заява може нести подвійну місію: медійний удар по Шойгу, а також спроба дезорієнтувати Сили оборони. Та те, що його ресурс вичерпується, є великою проблемою для путінського кухаря. Тому, він вирішив піти медійним шляхом, аби розхитувати ситуацію в суспільстві та збільшити рівень недовіри до Шойгу. Такі кроки можуть бути небезпечні для самого Пригожина, якого наразі рятує саме його медійність, і він це розуміє", – резюмували в Центрі нацспротиву.

"Відхід" найманців Пригожина з Бахмута

На початку травня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що планує виводити війська з Бахмута Донецької області. Причиною він назвав нібито відсутність боєприпасів. Пізніше Пригожин заявив, що "вагнерівці" готуються передати свої позиції в місті бійцям Кадирова.

Заяву Пригожина прокоментували у ЗСУ. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що в Бахмуті йдуть запеклі бої. Ворог гатить по місту, тому розповіді про "снарядний голод" є блефом.

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