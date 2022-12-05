За час війни в Україні загинуло вже 33 добровольці з Грузії.

Засновник і командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі розповів, що загиблі грузинські добровольці воювали за Україну у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

"Грузинські добровольці загинули в оточенні під Бахмутом. Це були хлопці з Грузії, які воювали за Україну у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Хлопці потрапили до оточення. Вони відмовилися здаватися у полон окупантів. Росіяни накрили їх важким вогнем з артилерії. За час війни в Україні загинуло вже 33 добровольці з Грузії. Грузія пожертвувала багатьма життями для підтримки України", - сказав Мамулашвілі в ефірі телеканалу "Еспресо".

Командир "Грузинського національного Легіону" зауважив, що після загибелі грузинських бійців ще більше добровольців з Грузії приїдуть воювати проти Росії.

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"Грузія знайома з ситуацією, яка зараз розгорнулася в Україні. Грузинське суспільство підтримує Україну та співчуває всім українцям", - додав Мамулашвілі.

Нагадаємо, що 4 грудня стало відомо про загибель шістьох грузинських воїнів на Бахмутському напрямку.

"Грузинський Легіон" у війні проти Росії: що відомо

"Грузинський легіон" - один із іноземних добровольчих військ, які стали на захист України у війні з Російською Федерацією. Наразі його головне завдання - знищення командних центрів і російської логістики.

До Грузинського національного легіону входять не тільки грузини. Також серед добровольців є багато британців, американців. Загалом у Легіоні є представники 32 країн.