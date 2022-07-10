Командир повідомив, що завдяки його легіону було звільнено кілька українських сіл.

"Грузинський легіон" - один із іноземних добровольчих військ, як стали на захист України у війні з Російською Федерацією. Наразі його головне завдання - знищенням командних центрів і російської логістики.

Про це командир легіону Мамука Мамулашвілі розказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми займаємося знищенням командних центрів, знищенням російської логістики. І це не є секретом. У нас досить спрямована специфіка і дуже вдало спланована", - зазначив воїн.

За його словами, для його легіону війна з Росією розпочалася в 2014 році.

"В Україну я приїхав у 2014 році. І "Грузинський легіон" практично почав існувати з 2014-го. Для нас було принципово важливо допомогти Україні, коли ми відчували, що почнеться війна. Приїхали кілька офіцерів, які допомагали українцям проходити тренінг і брали участь у бойових діях з 2014 року, вже з початку війни", - розказав військовий.

За його словами, з того часу жодних змін у веденні війни він не бачить.

"Просто Росія почала використовувати великокаліберну зброю, ракети й авіацію. Тобто для нас, військових, суттєвої різниці не сталося", - говорить Мамулашвілі.

Він наголосив, що Україна – стратегічний партнер Грузії, і була єдиною країною при першій російській агресії після розвалу СРСР у Грузії, яка відкрито допомогла Грузії та надсилала своїх добровольців, багато з яких загинули, захищаючи суверенітет Грузії.

"Це було принципове питання для нас – приїхати і допомогти", - зазначив Мамулашвілі.

Командир повідомив, що завдяки його легіону було звільнено кілька українських сіл.

"Про специфіку та конкретну операцію я, на жаль, не можу говорити зараз. Після закінчення війни, думаю, буде більш відкрита інформація", - заявив грузинський військовий.

Раніше у мережі показали, як грузинський легіон ЗСУ знищив російську бронетехніку з відстані 5 км з ПТРК "Стугна-П".

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