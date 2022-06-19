Олег Куцин був засновником і багаторічним керівником "Легіону Свободи", командиром батальйону "Карпатська Січ".

У бою на Ізюмському напрямку загинув командир добровольчого батальйону "Карпатська Січ" та багаторічний керівник "Легіону Свободи" Олег Куцин.

Про втрату повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"На східному фронті загинув один з найпотужніших командирів - Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером. Щирі співчуття родині!", - написав мер Івано-Франківська.

Куцин створив добровольчий батальйон 2014 року, а пізніше перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ. З початку повномасштабної російської агресії 24 лютого небайдужі без досвіду бойових дій та добровольці з інших країн згуртувалися навколо ветеранів "ОДЧ Карпатська Січ", створивши добровольчий батальйон. Вони обороняли Київ, тримали позиції в Ірпіні, Романівці, Стоянці та на Броварському напрямку. Після деокупації Київщини підрозділ виконує завдання на Ізюмському напрямку.

19 травня 2022 року частина добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ" увійшла у лави ЗСУ, як 49-й окремий піхотний батальйон Сухопутних військ Збройних сил України "Карпатська Січ".

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