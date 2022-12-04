Бійці потрапили в оточення росіян.

В оточення окупантів під Бахмутом на Донеччині, де точаться запеклі бої, потрапила група добровольців із Грузії, внаслідок чого поранено грузинського командира, шестеро бійців загинули.

Про це на грузинському опозиційному телеканалі "Мтаварі" повідомив доброволець Ромео Парулава. Він уточнив, що загиблі служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії в Україну.

"Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих", – сказав Парулава.

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Ситуацію в Бахмуті він описав як "дуже складну", але додав, що тіла загиблих бійців заберуть.

Напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом п’ятьох грузинів: Авто Руруа, Ромео Пічхая, Ромео Кварацхелія, Бадрі Маркелія, Мераба Аладашвілі. Ще раніше стало відомо про загибель іншого добровольця, Джаби Хоперії.

Вчора президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття у зв’язку із загибеллю добровольців.

"У ці важкі хвилини приношу свої співчуття сім'ям, друзям і родичам усіх грузинських бійців, які загинули в Україні", – написала Зурабішвілі у Facebook.

За даними порталу ортал "Новости-Грузия", на боці України в даний час воюють до 1500 грузинських бійців. Частина з них проживала в Україні до війни війни, частина – приїхала після початку війни як добровольці.

Перший грузин-доброволець загинув 18 березня. Станом на 4 грудня в боях на боці Збройних Сил України загинули 33 грузини.

"Грузинський Легіон" у війні проти Росії

"Грузинський легіон" - один із іноземних добровольчих військ, які стали на захист України у війні з Російською Федерацією. Наразі його головне завдання - знищенням командних центрів і російської логістики. Бійці "Грузинського легіону", які воюють на боці України проти РФ, вважають боротьбу України своєю.

До Грузинського національного легіону входять не тільки грузини. Також серед добровольців є багато британців, американців. Загалом у Легіоні є представники 32 країн.

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