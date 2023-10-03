Знищено майже усі повітряні цілі.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав роботу ППО в ніч на 3 жовтня під час російської атаки.

Відео з'явилося у Telegram-каналі Олещука. Він зауважив, що сили ППО добре попрацювали в Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"30 із 32 повітряних цілей знищено підрозділами 138 Дніпровської зенітної ракетної бригади, 301 Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", винищувальною авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України. Дякую за роботу!", - зазначив Олещук.

Нічна атака окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Дніпропетровська ОВА заявляла про збиття над областю 13 безпілотників та однієї крилатої ракети. Падіння уламків збитих дронів спричинили пожежі та руйнування у кількох районах, зокрема у Дніпрі та Павлограді. У Павлограді також зафіксоване й влучання на території промислового підприємства, внаслідок якого виникла пожежа. Є руйнування виробничих об'єктів.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом за добу росіяни завдали 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

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