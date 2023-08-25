Стало відомо, як змінилася ситуація на одному з напрямків фронту.

Сили оборони на півдні завдали росіянам втрат, зокрема знищивши понад десять катерів і човнів. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 33 окупанти.

Як повідомила прес-служба Сил оборони півдня України, було знищено вісім ворожих гармат, 13 катерів і човнів диверсійно-розвідувальних груп, розвідувальний безпілотник "Мерлін" і антидронову рушницю. Також підрозділи наші військові знищили три одиниці авто-бронетанкової техніки росіян.

Зазначається, що оперативна обстановка на цьому напрямку залишається напруженою. В той же час різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Відео дня

"Ворог не припиняє тероризувати населення правобережжя і Очаківської громади на Миколаївщині. За минулу добу завдав 78 артилерійських обстрілів з використанням біля 370 снарядів. Внаслідок артилерійських обстрілів населених пунктів загинула цивільна особа, чотири людини поранено, в тому числі - 7-річна дитина. Пошкоджено 13 будівель, автомобіль та газогін", - розповіли військові.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку Сили оброни за добу ліквідували понад сотню окупантів та завдали поранень ще 160 російським загарбникам.

Зокрема, артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 1327 вогневих завдань, знищивши шість бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та мінометів, реактивну систему залпового вогню тощо. Також українські захисники знищили три склади боєприпасів противника та кілька ворогів взяли у полон.

Загалом же, як стало відомо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 470 російських окупантів і знищили десятки одиниць їхньої військової техніки, у тому числі 28 артсистем, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Вас також можуть зацікавити новини: