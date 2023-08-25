Також знищено три склади боєприпасів ворога.

На Таврійському напрямку за добу вбито 109 і поранено 160 російських загарбників. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, артилерійські підрозділи української армії протягом доби виконали 1327 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога склали 273 особи (безповоротні - 109, поранені - 160, полон - 4)", - наголосив Тарнавський.

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Також знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, йдеться про 6 бойових броньованих машин (ББМ), 7 артилерійських систем та мінометів, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 безпілотні літальні апарати, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки.

Крім того, було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Втрати окупантів - свіжі дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2023 року орієнтовно склали вбитими близько 259 тис 630 солдат, у тому числі 470 за минулу добу.

Також було знищено купу ворожої техніки, зокрема, 28 артсистем, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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