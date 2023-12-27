Це була злагоджена робота аеророзвідки та екіпажів FPV-дронів.

Українські морпіхи розбили російських окупантів горезвісної 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ під час чергової спроби штурму. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що це була злагоджена робота аеророзвідки, екіпажів FPV-дронів РУБпАК "Сови" 36-ї бригади морської піхоти, "Курʼєрів апостола Петра" чорного батальйону миколаївських морпіхів, 501 окремого батальйону морської піхоти та бойових побратимів суміжних підрозділів.

810-та бригада морської піхоти РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що російські окупанти йдуть в атаки власними мінними полями. За його словами, таку практику застосовують, зокрема, у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту РФ та у підрозділі "Шторм-Z" на Херсонському напрямку.

29 листопада український Генштаб повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади, які діють поблизу Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від р. Дніпро), відмовляються вести штурм українських позицій через відсутність зброї, координації артилерії, передачі тактичної розвідки та належного зв’язку щодо розташування російських мінних полів.

Карти російських мінних полів є засекреченими, а командири не узгодили належним чином зі штурмовими підрозділами розташування цих мінних полів, що призвело до 50 втрат серед підрозділів морпіхів за останній місяць.

Збройні сили України завдали удару по скупченню російських військових зі 810-ї бригади морської піхоти.

Як повідомив військовослужбовець ЗСУ, засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді ("Мадяр"), це була відплата за загибель бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області.

За його інформацією, удар стався 19 листопада – у день ракетно-артилерійських військ РФ у момент нагородження окупантів. Росіяни ретельно приховували це місце, воно було замасковане. Командування бригади запізнилося на декілька годин, однак "відплата була терплячою".

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