Зазначається, що командування загарбників не узгодило базові тактичні аспекти, через що росіяни просто підриваються на своїх же мінах.

Моральний дух та бойові можливості угрупування окупантів на лівому березі Херсонської області значно погіршуються. Росія демонструє очевидну неспроможність створити згуртовану командну структуру серед своїх сил.

Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), 29 листопада український Генштаб повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади, які діють поблизу Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від р. Дніпро), відмовляються вести штурм українських позицій через відсутність зброї, координації артилерії, передачі тактичної розвідки та належного зв’язку щодо розташування російських мінних полів.

Карти російських мінних полів є засекреченими, а командири не узгодили належним чином зі штурмовими підрозділами розташування цих мінних полів, що призвело до 50 втрат серед підрозділів морпіхів за останній місяць.

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Підрозділи 810-ї бригади морської піхоти прибули в район Кринок на початку жовтня 2023 року і, схоже, взяли відповідальність за безпосередній район Кринок. Раніше на цьому напрямку стояли сили 18-ї загальновійськової армії.

"Інцидент з мінним полем, про який повідомляється, свідчить про те, що командування 18-ї загальновійськової армії не передало відповідні тактичні деталі командуванню 810-ї бригади морської піхоти, що свідчить про те, що російські командири вищого рівня, відповідальні за оборону східного берега, ще не виправили цей збій у координації", - зазначили аналітики ISW.

Що відбувається на лівому березі Херсонської області

Збройні сили України 29 листопада продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області. Нашим захисникам вдалось просунутись вперед. Українські захисники зберігають позиції на східному березі Дніпра, попри тиск окупаційних військ РФ.

Російські блогери писали, що Сили оборони України продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег. За їхніми словами, у районі села Кринки наразі нібито діють від 300 до 400 українських військовослужбовців.

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