За словами Сергія Братчука, таку практику застосовують у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту РФ та у підрозділі "Шторм-Z" на Херсонському напрямку.

Російські окупанти йдуть в атаки власними мінними полями. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив спікер армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, таку практику застосовують, зокрема, у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту РФ та у підрозділі "Шторм-Z" на Херсонському напрямку.

"Присутній такий елемент, як наступ російської армії через власні мінні поля. ... Є проблеми. Але водночас ми повинні чудово розуміти, що сьогодні ворог намагається цю "сіру зону" зменшити, він намагається звузити плацдарми, він намагається у кінечному підсумку ці плацдарми взагалі знищити", - розповів Братчук.

Він зазначив, що для цього на Херсонському напрямку з'являються бійці російських повітряно-десантних військ - зокрема, 104-а десантно-штурмова дивізія, але "є нюанс".

"Ця дивізія перекинута з Запорізького напрямку. Чи є сьогодні у росіян резерви закривати такі дірки? Треба дивитися, треба моніторити і розуміти, що буде відбуватися далі", - підкреслив речник.

Також він зазначив, що деякі з'єднання і частини цієї дивізії сьогодні переміщуються лівим берегом Дніпра на тимчасово окуповані території Херсонської області.

"І дійсно, деякі з них з'являються саме на перешийку з Кримом. Що відбувається, чому так відбувається? Я думаю, ближчим часом ми отримаємо відповіді на ці запитання. Але те, що у ворога там "тривожненько", - це однозначно. ... З нашого боку - активні дії, складно дуже, ми платимо високу ціну за ці бої, але ще ніхто не сказав, що в цій битві, яку веде Україна, якийсь бій є неважливим", - констатував Братчук.

Бої на Херсонському напрямку - останні новини

Плацдарм на лівобережжі Херсонщини вже не "кошмаритиме" російський "Сонцепек". Виявили та знищили важку вогнеметну систему Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно зі співробітниками Служби безпеки та розвідниками-морпіхами.

Також УНІАН повідомляв, що ЗСУ успішно захопили плацдарми на лівому березі Херсонщини. Втім, на думку очільника Генштабу ЗСУ Віктор Муженка, операцію із захоплення плацдармів на лівому березі потрібно було провести трошки раніше.

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