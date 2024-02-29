Прем'єр-міністр Габріель Атталь назвав Росію загрозою для Франції на всіх рівнях.

Франція може відправити своїх солдатів в Україну для "захисту певної кількості кордонів".

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час виступу у Сенаті, його цитує Public Senat. За словами посадовця, ніхто у Франції не може прийняти ймовірність перемоги Росії у війні проти України.

"Росія змінила свою позицію. Її позиція стала більш жорсткою в контексті цього конфлікту, а також стосовно нас, Франції та союзників через множення хибної інформації з метою отруїти нас або кібератак", — сказав Атталь.

Відео дня

Як зазначає прем'єр, реальністю полягає в тому, що країна-агресорка є прямою і безпосередньою загрозою для Франції "на всіх рівнях".

"Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми абсолютно точно можемо говорити про солдатів, які проходять навчання, оборону наземних військ або захист певної кількості кордонів", – пояснив він.

Відправка французьких солдатів в Україну

У понеділок президент Франції Еммануель Макрон заявив журналістам, що обговорював ідею відправки військ в Україну. За його словами, зараз ця ідея не має підтримки, але виключати її повністю не можна.

Більшість країн Європи одразу відкинули цю ідею і запевнили у відсутності планів допомагати Україні своїми військами. Однак Литві ідея про відправку західних армій на допомогу ЗСУ сподобалась, адже в Україні вирішується майбутнє Європи.

Як писав Politico, заява Макрона свідчить про його намір перебрати на себе лідерство в Західному світі і очолити коаліцію країн, що підтримують Україну. Однак внутрішньополітична ситуація у самій Франції може стати йому на заваді.

Вся французька опозиція вже накинулася на Макрона через його гучну заяву. Його розкритикували як крайні праві, як от Марін Ле Пен, так і ліві сили, зокрема впливова Соціалістична партія. Навіть центристи засудили "демонстрацію м’язів президента".

Вас також можуть зацікавити новини: