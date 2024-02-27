За словами французького міністра, якщо військових все ж перекинуть в Україну, участі в бойових діях вони не братимуть.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливу відправку військових в Україну у майбутньому. У разі ухвалення такого рішення, солдати західних країн участі у бойових діях не братимуть.

Про це, як пише Reuters, сказав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Він також додав, що Париж "має розглянути нові дії на підтримку України".

"Ми повинні розглянути нові дії для підтримки України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території", – пояснив він.

Міністр наголосив, що деякі такі дії можуть вимагати присутності західних військових на українській території, але без участі у бойових дій.

"Нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні позицією президента Республіки", – констатував Сежурне.

Заява Макрона щодо перекидання військових в Україну

Вечері 26 лютого стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон розповів про обговорення ідеї надіслати західні війська в Україну. Це питання порушували під час саміту щодо України в Парижі. При цьому він наголосив, що консенсусу з цього питання наразі немає.

Водночас уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії не планує перекидати війська в Україну для широкомасштабного розгортання. Таку заяву зробив речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака у відповідь на коментарі президента Франції Еммануеля Макрона.

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