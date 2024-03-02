Варшава вважає, що краще передати Україні техніку.

Віце-прем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив можливість відправлення польських військових в Україну.

Про це повідомляє польське видання Kresy. Зокрема, його запитали про останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив, що в майбутньому певною мірою в Україні можуть з'явитися війська НАТО.

"На зустрічі міністрів оборони країн НАТО кілька тижнів тому в Брюсселі про це не йшлося. Це не ініціатива НАТО. Це ініціатива Франції", – сказав він.

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"Ми вважаємо, що набагато краще передати техніку", - додав міністр оборони Польщі.

Глава Міноборони також зазначив, що Польща навчає третину українських військових.

"У нас немає ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо і чітко нашим союзникам. У НАТО таких планів немає", – повторив він, посилаючись на припущення про введення військ.

Відправлення військ НАТО в Україну

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливу відправку військових в Україну у майбутньому. У разі ухвалення такого рішення, солдати західних країн участі у бойових діях не братимуть.

Ветеран російсько-української війни - колишній командир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий вважає, що європейські армії на сьогоднішній день не боєздатні проти Росії, їм краще допомагати Україні зброєю та технологіями.

"Але давайте не будемо тішитися дурними ілюзіями. Нехай залізом допомагають, а питання людей - це, все ж таки, наше питання. Але ще нюанс дозволю собі, питання: що нам було б від цього? Вони вміють щось таке, чого зараз не вміє наша армія? Вони воювали в такій війні? У них є якийсь подібний досвід? У них є низка технологій, які дійсно крутіші за те, що в нас зараз є. Так просто дайте нам ці технології", - заявив Дикий.

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