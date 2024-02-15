Це буде зміна філософії підтримки Україниі і новий елемент нових відносин між НАТО і Києвом.

НАТО планує запустити центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для українських військових. Цей проект має доповнити навчальну місію ЄС та наявні програми союзників.

Як повідомляє El Pais з посиланням на джерела, центр Альянсу має допомогти Україні не тільки у військовій підготовці солдатів і військовослужбовців, а й навчити їх стратегії та управлінню оборонною адміністрацією.

Зазначається, що мета центру - підвищити рівень підтримки Україні, яка вже два роки воює проти РФ, і допомогти привести її сили у відповідність до стандартів НАТО.

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Як додається, раніше Альянс уникав кроків, які Росія могла б сприйняти як загрози. Саме з цієї причини члени альянсу на двосторонній основі або у складі груп надавали Україні військову техніку та навчання. Однак новий центр продемонструє зміну філософії в цьому відношенні і новий елемент нових відносин між НАТО і Києвом.

Наразі 31 союзник обговорює варіанти фінансування (із загальних рахунків чи з бюджетного фонду) і тип інструкторів, які в ньому працюватимуть. Зокрема, це можуть бути інструктори, розміщені на новій базі, або персонал, направлений членами НАТО на коротший термін.

Очікується що міністри оборони країн НАТО незабаром узгодять деталі проекту, який, остаточно мають затвердити на саміті у Вашингтоні в липні.

Війна в Україні - допомога союзників

Як повідомляв УНІАН, десятки тисяч українських військових проходять навчання у країнах-союзниках.

У жовтні українські екіпажі взяли участь у навчаннях флоту в Британії Joint Warrior-23-II. Під час цих маневрів вони відпрацьовували елементи з ведення протимінних дій та участі в протимінних операціях.

Восени США, Румунія та ще декілька країн почали навчати наших пілотів на F-16.

Також повідомлялось, що чеський Сенат продовжив дію мандата на проведення бойової підготовки українських військовослужбовців у Чехії до кінця 2024 року

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