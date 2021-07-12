РФ стягнула до окупованого Криму і до кордонів України війська у березні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордону України був достатньо умовним і воно фактично не відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції в Берліні в межах візиту глави Української держави в Німеччину. Трансляція заходу велась на Facebook-сторінці Офісу президента України.

Президент відзначив концентрацію російських військ на державному кордоні з Україною.

«Ця концентрація залишається високою, бо відведення російських військ було нещодавно достатньо умовним, фактично таким, що не відбулось взагалі», - заявив він.

Стягування російських військ до кордону України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що з десятків тисяч військових, які РФ розмістила на кордонах і тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

13 травня в місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння в окупований Крим. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії і Білорусі «Захід-2 021», які заплановано на вересень цього року, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Костянтин Гончаров