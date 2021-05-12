За словами Хомчака, українські військові готові до будь-яких дій противника стосовно України.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак наголосив, що ЗСУ та інші сили оборони готові до відсічі збройної агресії на 100%.

Читайте такожВоєнна загроза на кордонах України є постійною - ЗеленськийЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

«У військовому відношенні ЗСУ, інші складові сектору безпеки та оборони сьогодні готові до відсічі збройної агресії. Я з впевненістю скажу, що готові на 100%. Але коли починається бій, починається агресія, ти не можеш спрогнозувати сьогодні, сидячи за цим столом, як воно буде йти. Це покаже тільки бій та тільки агресія», - заявив він.

За словами Хомчака, українська армія має досвід збройної боротьби вже 7 років.

«Пішов вже восьмий рік, і ми постійно аналізуємо 2014-ий рік та кожен рік війни, який йде, в плані застосування, готовності наших військових – я з усією відповідальністю кажу, що ми готові до будь-яких дій противника щодо нашої держави», - наголосив головнокомандувач.

Стягування військ РФ до кордонів України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.

Крім того, з 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

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Автор: Костянтин Гончаров