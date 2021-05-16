Міністр наголосив, що Україні не можна втрачати пильність.

Україна наразі не бачить масштабного відведення російських військ на кордонах, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Читайте такожСитуація на Донбасі загострилась: 16 ворожих обстрілів за добу, є поранений

Відповідну заяву міністр зробив в інтерв’ю DW, відповідаючи на питання журналіста про деескалацію.

«По-перше, ми не бачимо відведення російських військ, яке було б адекватним тій кількості військ, які зосереджені уздовж кордону України й окупованих територій. Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Російські війська в масі своїй залишилися на місцях.

Що дійсно змінилося - це перекидання військових частин. Це так, але загроза не минула. Знаєте, в Радянському Союзі були показові суди, процеси без будь-якого правосуддя. А те, що ми сьогодні спостерігаємо, - це відведення військ без відведення військ. І нам слід залишатися пильними в цьому питанні», - підсумував він.

Стягування російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров