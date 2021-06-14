Президент РФ згадав навчання НАТО біля російських кордонів.

Президент Росії Володимир Путін пояснив, стягування військ РФ до українських кордонів військовими навчаннями на своїй території.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC.

За словами Путіна, НАТО регулярно проводить військові навчання біля кордону з Росією. Для прикладу він навів навчання на Алясці, які, за його словами, проходили недалеко від російської території.

«Уявіть, якби ми направили наші війська в безпосередню близькість від ваших кордонів. Що б ви відповіли?» – сказав президент РФ.

Як заявляв днями президент України Володимир Зеленський, повне відведення російських військ від кордонів не відбулося, і рівень військової загрози залишається високим.

Ситуація на кордонах України

Читайте такожЗеленський подякував лідерам G7 за підтримку УкраїниУ березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25смз, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ в Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всі поставлені цілі досягнуті».

6 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що з десятків тисяч військових, яких РФ розмістила на кордонах і тимчасово окупованих територіях України, вона відвела всього 3,5 тис.з окупованого Криму.

13 травня в Місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння в окупований Крим. Серед іншого, мова йде про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

19 травня головнокомандувач збройними силами, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід - 2021», які заплановані на вересень цього року, становлять потенційну загрозу для України.

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Автор: Катерина Шварц