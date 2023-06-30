Офіс Генпрокурора України оголосив про підозру трьом особам, серед яких є член російської Держдуми.

Трьом особам, серед яких депутат держдуми РФ, повідомлено про підозру за фактами депортації та примусового переміщення 48 статусних дітей з Херсонського будинку дитини.

Згідно з повідомленням Офісу Генерального прокурора, їхні дії кваліфіковано, як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Серед підозрюваних, крім депутата державної думи федеральних зборів Російської Федерації, начальник незаконно створеного окупаційною владою "Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области" та виконувачка обов'язків головного лікаря "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка".

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За даними слідства, депутат держдуми РФ безпосередньо керував процесом депортації дітей Херсонщини. Він був відповідальним за вирішення соціальних питань населення Херсонщини та питань дітей в окупованому Криму.

Спочатку херсонський псевдопосадовець та в.о. головного лікаря організували депортацію двох дітей до РФ. Приводом для цього стало начебто проходження обстеження у московській лікарні. До цього діти утримувались у незаконно створеному окупаційною владою "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" на базі Херсонського обласного будинку дитини Херсонської облради.

Водночас слідством встановлено, що за станом здоров’я діти не потребували окремого лікування.

"2 вересня 2022 року невстановлені особи забрали та на авто депортували до РФ двох українських дітей з Херсону. 21 жовтня 2022 року персонал незаконно створеного "дома ребенка" на чолі з в. о. головного лікаря за вказівкою псевдопосадовця передали 46 дітей невстановленим особам. Відбувалося це у присутності та під контролем депутата держдуми РФ. Дітей вивезли на територію тимчасово окупованого РФ Кримського півострова. Наразі їхня доля залишається невідомою", - повідомляють прокурори.

Окупанти організували примусову депортацію дітей з України

Наприкінці березня ц.р. уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук повідомила, що українській владі відомо про 19,5 тисяч українських дітей, які були депортовані окупантами до Росії. Вона зазначила, що збір даних про таких дітей триває.

Пізніше, у травні, президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість незаконно вивезених з тимчасово окупованих територій України до Росії дітей може бути значно більшою за 19 тис., адже у захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тис. українських дітей.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, українських дітей розміщують у російських дитбудинках та віддають на всиновлення росіянам. Лубінець наголосив, що велика кількість російських родин беруть українських дітей на всиновлення, щоб заробити, адже держава виплачує їм допомогу.

Як відомо, саме незаконне вивезення українських дітей стала підставою для Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати довічні ордери на арешт очільника Кремля Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.

Після видачі ордерів Росія погодилась на повернення окремих дітей. Наразі українській владі вдалося повернути близько 360 дітей.

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