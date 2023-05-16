Йдеться про скандал зі здачею у полон 277 військовослужбовців 501 ОБМП. З'ясувалося, що їх обманом змусили відмовитися від оборони міста.

Підозру у держзраді отримав один з керівників 501 окремого батальйону морської піхоти, через якого 277 військових опинились в полоні росіян.

Зрадник перебував у змові з росіянами та вмовив командира здати оборону та особовий склад, який боронив Маріуполь. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Як зазначили у ДБР, до кінця лютого 2022 року військовослужбовці цього батальйону здійснювали оборону міста Маріуполь.

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"У квітні цього ж року пропагандистські засоби масової інформації РФ розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 окремого батальйону морської піхоти добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зрадник перебував у змові з росіянами та вмовив командира здатися, користуючись важкою ситуацією в якій опинилися сили оборони в Маріуполі.

"Він спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНО". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", - пояснили у ДБР.

Після з’ясування усіх обставин правоохоронці закрили провадження відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві, що дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.

За даними слідства, згодом зрадник продовжив працювати на ворога й після диверсії в Маріуполі.

Він переїхав до рідного Бердянська Запорізької області, де знову почав агітувати українських військових переходити на бік росіян та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України.

Правоохоронцям відомо про принаймні три таких випадки протягом квітня-червня 2022 року.

Відтак, начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних сил України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), за що йому загрожує довічне позбавлення волі.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усіх причетних до злочину осіб, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Завод "Азовсталь" був останнім форпостом оборони Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, у травні 2022 року з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі евакуювали усіх цивільних. На той час цей завод залишався єдиним місцем, яке утримували українські захисники та захисниці, ціною власних життя.

Після евакуації цивільних російські війська не припиняли спроб захопити "Азовсталь".

Ввечері 16 травня командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що "задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території заводу оборонців Маріуполя.

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