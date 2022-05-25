Жінка стверджує, що полонені воїни з "Азовсталі" не зазнавали насильства з боку окупантів.

Українських воїнів з "Азовсталі" утримують в "задовільних" умовах. Вони не зазнають насильства з боку окупантів. Командир полку "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" вийшов на зв'язок з дружиною.

Про це повідомляють The Guardian та AP.

Катерина Прокопенко змогла почути чоловіка під час короткого телефонного дзвінка. "Він сказав, що в нього все гаразд, і запитав, як я", - поділилася жінка. Зв'язок обірвався, перш ніж він встиг розповісти про себе докладніше.

Невідомо, чи міг Прокопенко говорити вільно. Жінка додала, що має інформацію з інших джерел щодо умов утримання полонених воїнів. Умови, за її словами, "задовільні". Українців годують, дають воду і, принаймні, раніше полонені не зазнавали насильства.

Катерина наголосила, що телефонний дзвінок її чоловіка погоджували уряди України та Росії завдяки посередництву Червоного Хреста. Прокопенко розповів, що більшість поранених воїнів перебувають у в'язниці окупованої Оленівки, невелика група тяжко поранених залишається у лікарні в окупованому Новоазовську.

Катерина Прокопенко та дружина ще одного офіцера "Азова" Арсенія Федосюка Юлія розповіли AP, що домовленості між Україною та РФ передбачають належне поховання загиблих бійців та певні умови для військовополонених, зокрема, можливість телефонувати членам сім'ї. Кілька сімей уже отримали дзвінки від військових за останні два дні.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

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