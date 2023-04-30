Юрія звільнили з полону на Великдень, повідомили у Шаргородській громаді. Та кадри із захисником заполонили мережу лише зараз.

Мережу розчулили кадри зустрічі звільненого з російського полону українського військового. Юрія Наконечного з Вінницької області у рідному селі Івашківці зустрічали з квітами та слізьми.

Кадри повернення воїна додому опублікували в TikTok. Ролик набрав 1,3 млн переглядів та не залишив байдужим нікого. Коментатори пишуть слова подяки жителям громади за те, що вони так тепло й по-справжньому патріотично зустріли нашого захисника.

На кадрах видно, що Юрія зустріли його батьки, друзі та десятки жителів села - там є й діти, і пенсіонери. Його обіймають та дякують за захист нашої землі. Наконечного зустріли за українською традицією - із хлібом-сіллю. Також військовому надарували купу квітів.

Відео дня

На сайті Шаргородської громади йдеться про те, що Юрій Наконечний брав участь в АТО, а у грудні 2022 року знову взяв до рук зброю й пішов захищати Батьківщину. В лютому 2023-го зв'язок із ним обірвався, але тепер він удома.

Великодній обмін полоненими

На Великдень Україна звільнила з російського полону ще 130 військових. Цей обмін відбувався протягом кількох днів у декілька етапів.

"Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ… Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Наші люди повертаються додому", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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