Автобуси супроводжували російські окупанти.

Щонайменше сім автобусів із українськими захисниками Маріуполя сьогодні виїхали з "Азовсталі".

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на свідків.

Автобуси супроводжували російські окупанти.

За даними журналістів, українські військовослужбовці, яких вивезли у цих автобусах, не поранені.

При цьому, їхня точна кількість невідома.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що "для збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу".

Сьогодні, 17 травня, у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату оборонців Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для повернення їх додому планується обмін.

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