Такий сценарій означатиме негайну "заяву про вихід Росії з клубу цивілізованих націй".

Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон не вірить, що російський диктатор Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, чи проти інших країн.

Про це повідомляє Sky News.

"Я не вважаю, що він це зробить. Він був би божевільним, якби зробив це", - сказав Джонсон.

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Екс-прем'єр Британії наголосив, що використання ядерної зброї означатиме, що Путін "негайно подасть заяву про вихід Росії з клубу цивілізованих націй". Такий сценарій буде "повною катастрофою" для РФ, адже її піддадуть "кріогенному економічному заморожуванню".

Джонсон підкреслив, що Путін у разі застосування ядерної зброї "втратить значну частину своєї глобальної мовчазної згоди, яка в нього була".

Ядерна зброя РФ: погрози Путіна

Востаннє лідер Кремля погрожував Україні та світу застосуванням ядерної зброї 21 вересня. Він тоді сказав наступне:

"Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Іноземні експерти вважають, що Путін не збирається йти на деескалацію та може застосувати ядерну зброю. Також була думка, що Росія шантажує, залякує Захід ядерною війною.

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