Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон не вірить, що російський диктатор Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, чи проти інших країн.
Про це повідомляє Sky News.
"Я не вважаю, що він це зробить. Він був би божевільним, якби зробив це", - сказав Джонсон.
Екс-прем'єр Британії наголосив, що використання ядерної зброї означатиме, що Путін "негайно подасть заяву про вихід Росії з клубу цивілізованих націй". Такий сценарій буде "повною катастрофою" для РФ, адже її піддадуть "кріогенному економічному заморожуванню".
Джонсон підкреслив, що Путін у разі застосування ядерної зброї "втратить значну частину своєї глобальної мовчазної згоди, яка в нього була".
Ядерна зброя РФ: погрози Путіна
Востаннє лідер Кремля погрожував Україні та світу застосуванням ядерної зброї 21 вересня. Він тоді сказав наступне:
"Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".
Іноземні експерти вважають, що Путін не збирається йти на деескалацію та може застосувати ядерну зброю. Також була думка, що Росія шантажує, залякує Захід ядерною війною.