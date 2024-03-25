Перша згадка про якісь поселення на території нинішньої Росії зʼявилася через 160 років після того, як у Києві хрестили Русь, наголосив Малюк.

У 988 році у Києві хрестили Русь, тоді як на території сучасної Росії не було нічого. Російський диктатор Володимир Путін вчепився в Україну, оскільки хоче переписати цю історію. Таку думку висловив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Росія – це країна-фейк. Це країна – суцільна пропаганда. Ми з вами маємо глибше глянути в історію. Взагалі чому Путлєр своїми щупальцями тягнеться сюди? Це його життєве кредо, ми розуміємо, що на старості років він реалізовує те, про що він мріяв і думав усе життя. Я вам поясню. Тому що саме тут, у Києві, Русь хрестилася в 988 році. Що було в 988 році там, у Московії, – там жаби кумкали", – сказав він в інтервʼю ICTV в рамках телемарафону.

Малюк наголосив, що перша згадка про якісь поселення на тій території зʼявилася через 160 років після того, як у Києві хрестили Русь.

"Їм постійно хочеться переписати цю історію. На картах до 17 сторіччя навіть назви такої як Росія не було – Московія була. Все переписали, хоча першоджерела про інші речі кажуть, просто потрібно глибше на це глянути. І Путін над цим працює, і вся їхня пропагандистська машина – вони постійно над цим працюють", – констатував він.

Як у Росії перекручують історію

Російський диктатор Володимир Путін не раз робив заяви, у яких перекручував українську історію. Зокрема, неодноразово лунали заяви про те, що Україну нібито створив Лєнін. Крім того, в Росії брешуть про Україну в шкільких підручниках та навіть видали збірку документів "Про історичну єдність росіян і українців".

У квітні 2023 року Путін доручив розглянути питання про організацію вивчення історії так званої "СВО", як у Росії називають повномасштабну війну проти України. Також диктатор наказав створити музеї, присвячені вторгненню.

Британська розвідка в листопаді 2023 року наголошувала, що російська влада дедалі частіше використовує історію як зброю, щоб посилити антизахідні настрої серед своїх громадян та залякати своїх західних сусідів.

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