Там навіть видали збірку документів "Про історичну єдність росіян і українців" з помітками Путіна.

Керівництво Російської Федерації дедалі частіше використовує історію як зброю, щоб посилити антизахідні настрої серед своїх громадян та залякати своїх західних сусідів.

Як повідомляє міністерство оборони Великої Британії, Державне архівне агентство РФ видало збірку документів "Про історичну єдність росіян і українців". Вона починається статтею президента країни-агресорки Володимира Путіна на цю тему, опубліковану в липні 2021 року, а одразу після йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, перед повномасштабним вторгненням.

Загалом у цю збірку увійшли 242 документи з 11 до 20 століття, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля та мають на меті довести, що іноземна диверсія перетворила Україну на "антиросію". Документи супроводжуються пояснювальними коментарями Путіна.

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У британському відомстві нагадали й про свіжу статтю екс-президента РФ Дмитра Мєдвєдєва про історію російсько-польських відносин. Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, пригрозивши знищенням польської державності. Зокрема, нібито Росія та Білорусь у разі потреби зможуть дати адекватну військову відповідь.

"Збройне використання історії російським керівництвом посилюється з метою впровадження антизахідності у свідомість населення Росії та залякування його безпосередніх західних сусідів", - підсумовується у повідомленні.

Російська пропаганда

У квітні 2023 року Путін доручив розглянути організувати вивчення історії так званої "СВО".

Як повідомляє The Washington Post, окупанти вже переписали власні підручники з історії для старших класів. Підручник містить розділи, починаючи від "Конфронтації із Заходом" та закінчуючи "Україна - неонацистська держава" і "Росія - країна героїв". Для молодших та середніх класах книги перепишуть у настіупні два роки.

Загалом у РФ вже переписали 50 років історії.

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