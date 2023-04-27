Путін також доручив створити музеї, присвячені війні з Україною.

Президент країни-агресора Володимир Путін доручив Міноборони, Міносвіти, Міносвіти, Мінкультури і РАН представити пропозиції щодо організації вивчення історії так званої "спеціальної військової операції", як називають у Росії повномасштабну війну проти України.

Відповідне доручення опубліковано на сайті Кремля. Відомства мають представити доповідь до 30 Вересня 2023 року.

Крім того, Путін доручив міністерствам культури, освіти, освіти і науки, а також Міноборони забезпечити створення музеїв, "присвячених подіям спеціальної військової операції і подвигам її учасників" - і доповісти про це до 30 грудня 2023 року. У музеї передадуть артефакти, пов'язані з війною і з "подвигами" її учасників. Подібні артефакти можуть бути передані і в звичайні музеї.

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Вивчення так званої "спеціальної військової операції" в РФ - деталі

В Росії підготували новий підручник історії для 11-х класів, що містить розділ про "спеціальну військову операцію" (СВО), як російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну.

"Спеціальна військова операція викликала у населення країни прагнення надати допомогу і підтримку її учасникам. У всіх суб'єктах РФ розгорнувся масовий волонтерський рух", - цитує агентство витяги з підручника.

Автори нового посібника-помічник президента РФ, колишній міністр культури Володимир Мединський і ректор МДІМВ Анатолій Торкунов.