У Білорусь прилетіли винищувачі, які можуть нести "Кинджали".

Над Мінськом були помічені три винищувачі-перехоплювачі Міг-31К спеціальної модифікації, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що 16 жовтня в небі над Мінськом були помічені три надзвукових винищувача-перехоплювача Міг-31 з реєстраційними номерами RF-92462, RF-92339 і RF-92333.

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На відміну від стандартних Міг, помічені над білоруською столицею винищувачі мають збільшений запас палива, спеціальну апаратуру зв'язку і можливість нести "Кинджали".

"16 жовтня в небі над Мінськом були помічені три надзвукових винищувача-перехоплювача Міг-31, які приземлилися на аеродром в Мачулищах. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" встановила, що це не стандартні Міг-31, а спеціальна модифікація Міг-31К. Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані в 2 000 км", – йдеться в повідомленні.

"БГ" не виключає, що разом з Міг-31К російські військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ, які прибули на той самий аеродром в той самий день, привезли в Білорусь і самі "Кинджали".

"Є підстави вважати, що винищувачі МіГ-31К ВКС РФ, найближчим часом можуть почати обстріл України з території Білорусі за допомогою гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", – зазначає проект.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко надав росіянам територію своєї країни як військовий полігон. Із Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України, повітряний простір РБ використовується для завдавання ракетних ударів по українських містах, з білоруських міст росіяни запускають у бік України дрони-камікадзе. Також Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

Напередодні Лукашенко звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь і прийняв рішення про створення спільного з Росією угруповання військ. 15 жовтня в Білорусь прибули перші ешелони з російськими військовими. Всього, за даними української розвідки, Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.

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