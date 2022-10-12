Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72.

Оборонно-промисловий комплекс Білорусі залучено до ремонту російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Лукашенко заявляє про готовність Республіки Білорусь надати допомогу Російській Федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72", - йдеться у повідомленні.

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РФ втягнула у війну проти України Білорусь: що відомо

З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах. Саме звідти йшли війська окупантів для штурму Києва. Як зазначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

6 жовтня у Білорусі заявили, що готові разом з Росією "захищати" "Союзну державу". У той же день російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі.

10 жовтня Лукашенко знову заявив, що на Білорусь готувався напад. Він наголосив, що його нібито попередили про можливі удари. Того ж дня, на тлі масованого ракетного удару по Україні, Лукашенко скликав військових та силовиків на нараду.

Після цього в ISW пояснили, як Росія використає Білорусь у війні проти України. Додаткові сили в країні необхідні Путіну для відволікання угрупування українських сил на північних рубежах. Згодом експерт відповів, чим вступ у війну обернеться для Лукашенка. Він пояснив, що самопроголошеного президента знищать швидше, ніж Путіна.

За інформацією розвідки, РФ перекидає в Білорусь іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Окрім цього 11 жовтня стало відомо, що у Білорусі розпочали перевірку армії. Також ЗМІ повідомили, що Мінськ перекидає додаткову техніку на кордон з Україною.

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