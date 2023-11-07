Один з безпілотників навіть лишився неушкодженим, але все "розгубив по дорозі".

На одному з напрямків українські захисники запобігли влучанню в намічені цілі чотирьох ворожих дронів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку за допомогою антидронової рушниці прикордонники знешкодили чотири ворожих FPV-дрони.

"Смертоносних" пташок захисники виявили за їх "звучанням". Три БПЛА, під дією рушниці, втратили керування та здетонували під час приземлення", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, ще один дрон-вбивця, який "на борту" ніс заряд з вибухівкою, майстерні прикордонники відправили "на м’яку посадку". Як уточнили у ДПСУ, цей безпілотник лишився неушкодженим, але смертоносний вантаж "розгубив по дорозі". Прикордонники кажуть, що зможуть його налагодити та залучити проти російських загарбників.

"Після незначного технічного обслуговування "звучатиме" як новенький, вже поряд з українськими квадриками", - запевняють українські захисники.

Прикордонники знищують ворожі дрони

Нагадаємо, нещодавно прикордонники на Запорізькому напрямку влаштували полювання на ворожі дрони. Їм вдалося посадили три нашпиговані вибухівкою FPV-дрони, які атакували позиції ЗСУ.

Раніше на півдні прикордонник "Джокер" знешкодив дрон, коли той, споряджений саморобним вибуховим пристроєм, атакував українські позиції. А на Запорізькому напрямку ворожа "зграя" атакувала позиції ЗСУ, але прикордонник "Француз" не дозволив загарбникам здійснити задумане.

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