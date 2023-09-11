FPV-дрон, споряджений саморобним вибуховим пристроєм, ніс смертельну загрозу захисникам.

На Запоріжжі українські захисники вдало впоралися зі "зграєю" дронів, які атакували їхні позиції. Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні ДПСУ, на Запорізькому напрямку зграя ворожих "пташок" атакувала позиції захисників.

"FPV-дрон, споряджений саморобним вибуховим пристроєм, ніс смертельну загрозу захисникам, однак антидронова рушниця прикордонника на псевдо "Француз" стала на заваді планам противника. Та на цьому "ординці" не заспокоїлися…", - розповіли прикордонники.

Зазначається, що наступний безпілотник-вбивця був виявлений за характерним звуком, після чого "Француз" при підтримці побратима на псевдо "Пугач" вступив в бій з БПЛА.

Відео дня

"Вбивця" був не сам, а зі зграєю дронів-камікадзе. Потрапивши в зону дії антидронової рушниці перший коптер втратив орієнтування та здетонував в повітрі, другого чекала та ж участь. Третього коптера захисники приземлили так вдало, що ВОГ не здетонував", - кажуть прикордонники.

Збиття дронів українськими захисниками

На півдні України прикордонник на псевдо "Джокер" вдало приземлив ворожий безпілотник. Зокрема, FPV-дрон, споряджений саморобним вибуховим пристроєм, атакував позиції ЗСУ, а Джокер за допомогою антидронової рушниці ювелірно приземлив ворожу "пташку". Трофейний коптер після ремонту планували повернути на позиції загарбників, але "на боці добра".

Вас також можуть зацікавити новини: