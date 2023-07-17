Джокер за допомогою антидронової рушниці зламав ворожі плани – він ювелірно приземлив "пташку" загарбників.

На півдні України прикордонник на псевдо "Джокер" поповнив колекцію трофейних ворожих безпілотників. Як повідомляє прес-служба ДПСУ, FPV-дрон, споряджений саморобним вибуховим пристроєм, атакував позиції захисників України.

Зазначається, що Джокер за допомогою антидронової рушниці зламав ворожі плани – він ювелірно приземлив "пташку" загарбників.

"Трофейний коптер тепер служитиме на боці добра. Українські воїни планують повернути його на позиції загарбників, але останнім це не дуже сподобається, та скаржитися, сподіваємось, буде нікому", - наголошують прикордонники.

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Інші трофеї прикордонників - деталі

Нещодавно на півдні України прикордонник з позивним "Джокер" збив дуже небезпечну ворожу "пташку" - FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета. Дрон "сів" - в кількох метрах від українських військовослужбовців. Дрон при "посадці" не зазнав ушкоджень, а боєприпас не здетонував.

Також, на півдні, прикордонник на псевдо "Музикант" майстерно знешкодив безпілотник, який загарбники спрямували по українській території. Дрон, обладнаний двома навісними системами скид ВОГ-17, військовослужбовець виявив на слух.

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