Ворожі безпілотники прикордонники приземлили антидроновою рушницею на Запорізькому напрямку.

Прикордонники з позивними "Одеса" і "Бодян" влаштували полювання на ворожі дрони, які начинені вибухівкою. Про це повідомили в Південному регіональному управлінні ДПСУ.

"На Запорізькому напрямку прикордонники на псевдо "Одеса" та "Бодян" влаштували справжнє полювання за ворожими коптерами та посадили три нашпиговані вибухівкою FPV-дрони, які атакували позиції захисників. Ворожі БпЛА хлопці приземлили антидроновою рушницею, яка за лічені хвилини внесла корективи в їх плани", - розповіли в управлінні.

Зазначається, що до одного з дронів-вбивць прикордонники застосували ще й стрілецьку зброю, аби той "не зміг утекти". Мисливці за коптерами відбили настирній "пташці" кілька пропелерів та посадили її на безпечній відстані від позицій. Під час посадки ВОГ випав та здетонував, а прикордонники встигли відвернути небезпечні наслідки.

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В управлінні наголошують, що на рахунку "Одеси" та "Бодяна" уже п’ять знищених ворожих "пташок".

Протидія російським безпілотникам - новини

Нагадаємо, на півдні прикордонник "Джокер" приземлив ворожий безпілотник, коли той, споряджений саморобним вибуховим пристроєм, атакував позиції ЗСУ. Джокер за допомогою антидронової рушниці ювелірно приземлив "пташку".

Також на Запорізькому напрямку зграя ворожих "пташок" атакувала позиції захисників, але прикордонник на псевдо "Француз" завадив планам противника. Вже наступний безпілотник-вбивця був виявлений за характерним звуком, після чого "Француз" при підтримці побратима на псевдо "Пугач" знищили БПЛА.

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