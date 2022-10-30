Наразі у Харківській області було виявлено 23 катівні, у Херсонській - три та одну - у Донецькій.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський переконаний, що особи російських окупантів, які знущалися з українців у катівнях, буде встановлено.

Про це він сказав у інтерв'ю, оприлюдненому в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, скільки катівень було знайдено на деокупованих територіях і скільки людей через них пройшло, урядовець зауважив:

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"Про кількість людей сказати поки що важко. Тому що, дійсно, ми фактично в кожному місці, де ми заходимо на деокуповану територію, в кожному населеному пункті ми знаходимо таку катівню".

Монастирський розповів, що найбільше його особисто вразила катівня в Балаклії.

"Вона була на місці поліцейського відділку. І там в камерах могли одночасно триматися до 40 осіб", - сказав він і додав, що за словами свідків, через цю катівню проходили сотні людей.

Міністр також розповів, що російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побиття, різноманітні знущання, зокрема виривання нігтів. Водночас Монастирський зауважує, що оптимістично дивиться на питання встановлення винних у цих злочинах.

"Я оптимістично дивлюся на питання встановлення фігурантів цих справ. Деяких з них - ми вже розуміємо, хто там перебував безпосередньо. Зокрема, якщо ми говоримо про Балаклію, то це ОМОН з Тольятті... Зараз ми ідентифікуємо, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян там", - розповів урядовець.

Він також зазначив, що на сьогодні у розпорядженні поліції є понад 25 тисяч годин аудіопереговорів окупантів, де вони говорять про свої злочини.

"Переконаний, що ми зможемо встановити, хто саме це вчиняв", - наголосив Монастирський.

Міністр додав, що наразі у Харківській області було виявлено 23 катівні, три - у Херсонській та одну - в Донецькій. Зокрема лише на території Куп'янська було 8 катівень.

Катівні окупантів: що відомо про воєнні злочини РФ

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Службі безпеки України повідомили про отримання від полонених російських диверсантів з приватної військової компанії доказової бази щодо звірств, які вони чинили на тимчасово окупованій Харківщині. Окупанти "полювали" на АТОвців, їх викрадали і утримували у триметровій земляній ямі зв'язаними, без води та харчування, знущалися та били.

Окрім цього, нещодавно на Харківщині виявили тіла ще двох закатованих окупантами чоловіків. Катівню окупантів також знайшли біля Святогірської Лаври. Російські військові утримували там місцевих мешканців, які підтримували суверенітет України.

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