Російські військові утримували там місцевих мешканців, які підтримували суверенітет України.

Співробітники Служби безпеки України виявили катівню російських окупантів у звільненому Святогірську Донецької області, яка була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, російські військові насильно утримували там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України.

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"Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів", – йдеться у повідомленні.

СБУ розпочала кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України та проводить слідчо-оперативні дії.

"Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань", – наголосили правоохоронці.

Війна в Україні: що відомо про катівні окупантів

Після контрнаступу українських військових у Харківській області у звільнених населених пунктах було виявлено 10 катівень, зокрема 2 катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі.

Наприкінці вересня 2022 року стало відомо про ще одну катівню на Харківщині, яку знайшли у деокупованому Вовчанську. Росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які відмовлялися співпрацювати з окупантами, на території одного з підприємств.

За свідченнями очевидців, в одній камері площею приблизно на 12 кв.м окупанти утримували від 20 до 40 людей.

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