Загарбники "полювали" на АТОвців, зазначили у спецслужбі.

Отримано доказову базу від полонених російських диверсантів з приватної військової компанії щодо звірст, які вони чинили на тимчасово окупованій Харківщині.

Про це повідомила Служба безпеки України.

В повідомленні зазначається, що СБУ "розколола" російських диверсантів з приватної військової компанії, яких спецпризначенці Служби захопили у полон на Харківщиніпід час бойової операції минулого тижня.

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Служба безпеки встановила, що перебуваючи на території Ізюмського району, загарбники проводили так звані "зачистки" місцевого населення та "полювали" на АТОвців.

"Двоє учасників ворожої ДРГ – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського ГРУ, а ще двоє – найманці приватної військової компанії. На початку вересня 2022 року на території тимчасово окупованого смт Борова ця диверсійно-розвідувальна група викрадала місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО", – сказано в повідомленні.

За даними слідства, всіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму і утримували зв’язаними без води та харчування, а також над затриманими жорстоко знущалися, погрожували убивством та били.

В СБУ зазначають, що окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотично налаштованих жителів регіону.

Затриманим окупантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Ситуація у Харківській області під час війни України з Росією – важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України розпочали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників.

6 жовтня начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив під час онлайн-брифінгу, що на деокупованій частині Харківської області виявили тіла 534 вбитих російськими окупантами цивільних українських громадян, серед яких – 226 жінок, 260 чоловіків та 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена).

Він сказав, що це з врахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.

На деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.

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