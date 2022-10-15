На тілах зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер.

У Козачій Лопані на Харківщині виявили тіла ще двох закатованих окупантами чоловіків.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, у смт Козача Лопань прокурори та слідчі поліції виявили трупи двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

"Правоохоронці знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. На їх тілах зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер", – розповіли у прокуратурі.

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Зазначається, що наразі тіла направлено на проведення судово-медичних експертиз.

Правоохоронці встановлюють всі обставини вчинення окупантами чергового воєнного злочину, а досудове розслідування триває.

Звільнення Харківщини: що відомо про злочини окупантів

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

6 жовтня під час онлайн брифінгу начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що на деокупованій частині Харківщини виявили тіла 534 вбитих росіянами цивільних. Йдеться про тіла 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей (у 13 з них стать не встановлена) і 29 людей, чия стать не встановлена. Він сказав, що це з врахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл. За його словами, на деокупованій території області було виявлено 22 катівні російських окупантів.

Також повідомлялося, що на Харківщині виявили понад 10 катівень, зокрема дві катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі, у Козачій Лопані, Куп’янську та селі Липці.

Згодом стало відомо про ще одну катівню на Харківщині – у селі Піски-Радьківські. Національна поліція встановила, що у цій катівні, яка знаходилася в погребі, в нелюдських умовах утримували місцевих – людей залякували, били та знущалися.

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