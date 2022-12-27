Одному з братів було 24, а іншому - 26.

У боях за Україну загинули двоє рідних братів з міста Христинівка Черкаської області. Віктор і Констянтин Кравченки загинули на Херсонщині.

Як повідомили у Facebook Христинівської міської ради, брати-герої служили в самохідній артилерійській батареї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Речниця Територіального центру комплектування в Черкаській області Аліна Кривошея повідомила "Суспільному", що 23 грудня брати потрапили під артилерійський обстріл. Віктору було 24 роки, а Костянтинові - 26.

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Прощання з героями відбудеться у середу, 28 грудня. Місцевих жителів закликали востаннє зустріти братів вдома живим коридором.

Втрати ЗСУ: що відомо

Дані про втрати України на війні проти Росії засекречені. Втім, радник ОП Олексій Арестович заявив, що українська армія втратила між 10 та 20 тисячами вбитими.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Хмельниччині дружина військового померла після звістки про його загибель на фронті. У жінки зупинилося серце. Чоловік загинув 22 грудня, а його дружина - наступного дня.

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