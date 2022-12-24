Сиротами залишилося двоє діток.

На Хмельниччині дружина військового померла після звістки про його загибель на фронті. У жінки зупинилося серце.

Як повідомив голова Кам‘янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич, 22 грудня стало відомо про загибель українського захисника Андрія Твердохліба, а вже наступного дня померла його дружина Марина.

У жінки через втрату коханого зупинилося серце. Сиротами залишилися двоє дітей.

Відео дня

"Вчора прийшла звістка про загибель ще одного Героя - Андрія Твердохліба. А сьогодні стало відомо про смерть його дружини, Марини Твердохліб, серце якої не витримало втрати коханого. Сиротами залишилося двоє діток. Співчуття рідним та близьким", - написав Сімашкевич.

Втрати ЗСУ у війні з Росією

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Єврокомісії оцінила втрати ЗСУ в 100 тисяч військовослужбовців. Також вона заявила, що війна забрала життя понад 20 тисяч цивільних.

Пізніше відповідне відео було видалено. Однак з'явилась відредагована версія.

Представник президента України Сергій Нікіфоров наголосив, що інформація про втрати ЗСУ "чутлива", тому її може озвучувати тільки Головнокомандувач, Міністр оборони або сам президент.

Прокоментував цю інформацію і керівник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник. Він заявив, що ці цифри Генштаб підтвердити не може.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, втрати ЗСУ між 10 та 20 тисячами вбитими.

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