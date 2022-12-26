Жінка вирішила звести рахунки з життям, але її врятувала поліція.

42-річна біженка з України кидалася під колеса автомобілів у Варшаві, дізнавшись про те, що Росія вбила її 20-річну доньку.

Як повідомляє польське видання Wiadomości Warszawa, жінку врятували поліціянти, які патрулювали одну з вулиць польської столиці. Поліцейські помітили, що жінка намагається кинутись під автомобілі.

Поліцейські зупинилися, щоб допомогти жінці, але вона виривалась та кричала щось українською.

Відео дня

"Ми взяли її під руку і відвели з дороги, але вона виривалася від нас. Коли я почув, як вона кричить українською, я одразу подумав, що її поведінка може бути пов’язана з війною. Я не помилився", – згадує поліцейський Гжегож Піщек.

Як виявилося згодом, українка перебувала у стані шоку та не могла пояснити, що трапилося. Згодом прибули медики та перекладач. Під час спілкування жінка розповіла, що приїхала з України, тікаючи від війни. Напередодні українка дізналася страшну звістку - російські окупанти вбили її 20-річну доньку.

"Після розмови перекладач пояснив, що жінка 42-річна українка і щойно дізналася про загибель своєї 20-річної доньки внаслідок бойових дій. Тому вона вирішила, що нема сенсу жити", – додав інспектор

Українку госпіталізували. Вона перебуває під наглядом польських медиків.

Як РФ калічить українців

Росія вбила десятки тисяч цивільних українців, а втрати ЗСУ, як запевняє радник ОП Олексій Арестович, складають між 10 та 20 тисячами вбитими.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Хмельниччині дружина військового померла після звістки про його загибель на фронті. У жінки зупинилося серце. Чоловік загинув 22 грудня, а його дружина - наступного дня.

Вас також можуть зацікавити новини: