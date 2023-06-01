"Бідолашна" жінка зазначила, що у західних областях українці нібито "розслабилися".

Киянка "відзначилася" ідеєю, як уберегти Київ від ракетних ударів Росії. На її переконання, путінська армія не запускатиме ракет, якщо ЗРК Patriot "кудись на тиждень забрати, наприклад, на Західну Україну.

Про це жінка заявила у своїх Instastories, фрагмент яких з'явився у мережі. За її словами, їй просто дуже хочеться виспатися.

"Нічого особистого. Просто виспатися. Нехай не поспять трошки вони (жителі західних областей України - УНІАН), а то вони якось спокійно почуваються", - заявила киянка з "любов'ю" до співвітчизників.

При цьому вона сподівається, що за цю "ідею" до неї не навідається Служба безпеки України.

Ракетний терор РФ - новини 1 червня

Росіяни останніми днями засипають Україну ракетами. Як відомо, сьогодні вночі російські війська випустили по Києву 10 балістичних ракети. Українська ППО збила всі ракети, однак від падіння уламків постраждали 19 людей.

Троє людей загинули, в тому числі одна дитина. Дев'ятеро людей опинилися у лікарні, одна з них перебувала у тяжкому стані.

Вже вдень мешканці Харкова почули гучні вибухи. Влада повідомила, що в Індустріальному районі міста пошкоджено промисловий об’єкт. Внаслідок атаки постраждала жінка 63 років.

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