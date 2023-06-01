Президент прилетів на саміт Європейської політичної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - повідомив Зеленський у Telegram.

Альтернатива вступу України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, у травні 2022 року президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою створення Європейської політичної спільноти, в рамках якої можна було б розвивати співпрацю з Україною.

Водночас, 22 травня міністр уряду Франції з європейських справ Клеман Бон висловив переконання, що на вступ України до Євросоюзу може знадобитися 15-20 років, але додав, що співпраця з Україною у цей час могла би розвиватися в рамках нової ініціативи Макрона.

Вас також можуть зацікавити новини: