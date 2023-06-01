Окупанти знову завдали ударів по місту, зафіксовано два влучання.

У четвер, 1 червня 2023 року, близько 14:00 у Харкові пролунали гучні вибухи, у місті було оголошено повітряну тривогу.

Згодом інформацію про вибухи підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов й закликав жителів обласного центру та самого міста перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - написав він.

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Згодом стало відомо про "прильоти" в Харкові, вони зафіксовані в Індустріальному районі міста. Про них теж повідомив Синєгубов:

"Зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків, усі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються".

Як уточнив пізніше мер Харкова Ігор Терехов, ударів було завдано по промисловому обʼєкту. "Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку - попередньо, не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Згодом з'явилося уточнення: внаслідок ударів РФ по промисловому об’єкту в Індустріальному районі Харкова постраждала жінка 63 років. Госпіталізація їй не знадобилась.

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