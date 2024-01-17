Знищення ворожих груп операторами ССО на Авдіївському напрямку триває.

Українські захисники на Авдіївському напрямку знищили ворожу групу, яка висунулася вночі для штурму позицій Сил оборони.

Як повідомили Сили спеціальних операцій в Telegram, підступи до Авдіївки сьогодні – це понівечена вирвами земля, всіяна трупами противника, та щоденні спроби окупаційних військ оточити місто.

Зазначається, що оператори 8-го окремого полку ССО знищили ворожу групу, яка висунулася вночі для штурму позицій Сил оборони України на Авдіївському напрямку.

"Під час ведення спостереження у своїй зоні відповідальності, ми помітили групу противника у складі семи військовослужбовців, що рухалася посадкою, – розповіли оператори ССО. – По ворогу було відкрито вогонь з міномету. Внаслідок вогневого ураження групу повністю знищено".

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Як повідомляв УНІАН, ЗСУ за минулу добу, 16 січня, ліквідували ще 730 російських окупантів на фронті. Станом на сьогоднішній ранок втрати країни-агресорки Росії становлять близько 372 820 осіб.

Минулої доби на Таврійському напрямку російські загарбники збільшили атаки із залученням бронетехніки.

Українськими силами знищено ворожу самохідну артилерійську систему "Гіацинт-С" та уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор". Загальні втрати ворога минулої доби склали 386 осіб та 67 одиниць військової техніки. Зокрема, йдеться про 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 27 БпЛА, 5 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

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